РИАМО - 12 июл. В течение первого полугодия 2021 года Мособлархитектура совместно с профильными ведомствами ликвидировали 543 аварийных, недостроенных и самовольно возведенных объекта. Из них 308 - снесено, а 235 – достроено, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству региона.

«Мы продолжаем наращивать темпы осуществляемой работы. Так, за аналогичный период прошлого года было ликвидировано 392 объекта, а за первую половину 2019 года – всего 215 объектов», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Устранение объектов, несущих угрозу для жизни граждан и портящих архитектурный облик Подмосковья, одна из ключевых задач ведомства.

Гордиенко отметил высокие показатели городского округа Солнечногорск, где в 2021 году ликвидировали 52 объекта. В числе лидеров Ступино – 42 объекта, Одинцовский округ – 33, Чехов – 26 и Домодедово - 24.

«Всего на сегодняшний день в работе находятся еще 2 617 объектов. Примерно столько же ликвидировано за 3,5 года с момента начала нашей совместной работы с коллегами в этом направлении», - добавил Гордиенко.

Ликвидация недостроев и самостроев ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Эта работа способствует улучшению архитектурно-градостроительного облика Подмосковья, повышению безопасности и комфортности населенных пунктов. А также она позволяет освободить территории для нового строительства.