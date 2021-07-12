РИАМО - 12 июл. Возможность проведения массовых мероприятий в регионах РФ будет зависеть от масштаба распространения Covid-19, а также темпов роста заболеваемости и числа проведенных ПЦР-тестов, сообщает Газета.ru.

Соответствующее постановление Роспотребнадзор опубликовал на официальном портале правовой информации.

Руководители субъектов должны принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом предписаний главных государственных санитарных врачей, подготовленных на основании показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней.

«В числе показателей — коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, темп прироста заболеваемости за неделю и охват тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения», — поясняется в документе.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 808 473 случая коронавируса. За пандемию умерло 143 712 человек, выздоровели 5 216 648 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.