РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 июл. Трубинской территориальный отдел Щелкова провел встречи с владельцами домохозяйств по вопросам социальной газификации, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Жителям рассказали, как и когда пройдет догазификация. А также пояснили, какие есть требования к помещениям и газовому оборудованию внутри дома.

По вопросам социальной газификации можно обращаться к территориальному менеджеру АО «Мособлгаз» Александру Хамзину по телефону: 8(925)940-64-77, а также в Трубинское ТП по телефону: 8(496)563-61-19.