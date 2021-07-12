РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. ФОК с ледовой ареной и тренировочным катком построили в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора начали проверку по извещению об окончании строительства физкультурно-оздоровительного центра в городском округе. Согласно проекту, общая площадь здания составляет более 7 тыс. кв. м.

Здание центра предназначено для проведения учебно-тренировочных занятий и игр на ледовой арене в хоккей с шайбой для взрослых и детей старше 10 лет. Залы ОФП предназначены как для занятий подвижными и спортивными играми (бадминтоном, волейболом, баскетболом, гандболом и теннисом), так и для занятий на тренажерах.

Здание включает ледовую арену, ледовую площадку для занятий детей старше 10 лет - тренировочный каток, кафе на 48 мест с баром, торговый зал сувенирной спортивной продукции, спортивные залы для физкультурно-оздоровительных занятий.

Ежедневно здесь смогут заниматься до 650 человек.

«Проверка на объекте завершится 27 июля. По ее итогам в Главгосстройнадзоре будет принято решение о выдаче объекту заключения о соответствии», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.