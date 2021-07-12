РИАМО - 12 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

По предварительным данным, злоумышленник планировал сбыть 180 гр мефедрона с помощью закладок на Ходынском бульваре. Подозреваемым оказался 30-летний житель Подмосковья, фактически проживающим в Москве.

Во время обыска жилья мужчины полиция обнаружила и изъяла более 1 кг мефедрона и 438,3 гр кокаина, согласно справке об исследовании. Злоумышленник подтвердил, что планировал их продать.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление), часть 5 статьи 228.1 (незаконный оборот наркотических средств).

Мужчине грозит срок до 20 лет лишения свободы.