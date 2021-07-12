РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Полицейские Подольска задержали местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда из подъезда дома, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Стрелковского пункта полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 38-летней местной жительницы о том, что неизвестный похитил велосипед из подъезда дома на улице Строителей в деревне Федюково. Сумма материального ущерба составила более 11 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.