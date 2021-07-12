РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. В офтальмологическое отделение Красногорской больницы №1 поступило новое оборудование - полнофункциональная витреоретинальная система, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Аппарат необходим для проведения оперативного лечения пациентам с различными заболеваниями глаз.

Новое оборудование позволит расширить спектр оказываемой плановой и экстренной медицинской помощи. На нем можно оперировать как на переднем, так и на заднем отрезке глаза.

«Раньше пациентов с кровоизлиянием, отслойкой или разрывами сетчатки, то есть пациентов, которые нуждались в витреоретинальном вмешательстве, мы не принимали. Благодаря этому оборудованию мы можем оказать помощь пациентам с такими заболеваниями в полном объеме», - пояснила хирург-офтальмолог Красногорской больницы №1 Марина Илюхина.

Полнофункциональная витреоретинальная система удобна в использовании. В том числе она контролирует внутриглазное давление во время операции - компенсирует перепады и обеспечивает его стабильный уровень, что уменьшает риск развития осложнений.

Медтехника закуплена по поручению губернатора региона в рамках нацпроекта «Здравоохранение».