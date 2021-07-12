РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Самыми распространенными причинами ДТП в Подольске являются превышение скорости и выезд на встречную полосу и другие, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель» в ОГИБДД УМВД России по Подольску прошел круглый стол по вопросам аварийности, приоритетным направлениям деятельности и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Самые распространенные причины аварий - превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушения правил проезда перекрестков. В этом вина системы подготовки водителей. Но в основе этих ДТП всегда лежит культура участников дорожного движения.

С 2000 года начала формироваться системная работа по повышению культуры поведения и развитию правосознания участников дорожного движения. Сегодня она преобразовалась в масштабную сеть мероприятий, которыми охвачены все регионы страны.

В рамках проводимых социальных раундов автоинспекторы доводят до населения информацию по профилактике безопасности дорожного движения, снижению тяжести последствий от ДТП, а также информацию о важности соблюдения правил дорожного движения и уважительного отношения ко всем участникам дорожного движения.