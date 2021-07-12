РИАМО - 12 июл. Пиар-менеджер певицы МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская опровергла информацию о том, что у артистки начался сепсис, сообщает Газета.ru.

Ранее СМИ сообщали об ухудшении состояния артистки со ссылкой на ее анонимную подругу.

«Конечно, это ложная информация. У Марины очень ограниченный круг друзей. <…> Тем более ни у одной подруги МакSим нет доступа ко врачу, потому что они не являются родственниками. Доступ есть только у родителей», — объяснила Богушевская.

Пиар-менеджер добавила, что текущее состояние МакSим оценивается как стабильно тяжелое.

Певица Марина Максимова сообщила о своей госпитализации с пневмонией 15 июня. Тест на коронавирус у артистки был отрицательным. Через несколько дней МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 29 июня ее менеджер сообщила, что певица не приходит в сознание, у нее поражено более 75% легких.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.