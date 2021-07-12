РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. С января по июнь текущего года 66 человек получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Подольска, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель» в ОГИБДД УМВД России по Подольску прошел круглый стол по вопросам аварийности, приоритетным направлениям деятельности и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Всего за 6 месяцев текущего года на автодорогах округа произошло 62 ДТП, что на 8,8% больше, чем за указанный период прошлого года. В них получили ранения 66 человек (аналогичный период прошлого года – 73), 6 человек погибло (в 2020 году – 4). С участием детей произошло 8 ДТП, в которых 7 детей получили ранения, один ребенок погиб.

Также за отчетный период было зарегистрировано 8 происшествий с участием нетрезвых водителей, в результате которых 1 человек погиб и 13 получили ранения (один из них - ребенок).