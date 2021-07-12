РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 июл. В городском округе Дзержинский пострадал юный пешеход, по данному факту проводится проверка, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 9 июля в 20:55 в районе дома №10 по улице Угрешской водитель легкового автомобиля наехал на несовершеннолетнего пешехода. Он переходил проезжую часть слева направо по ходу движения машины из-за припаркованного транспортного средства.

В результате ДТП ребенок получил травмы. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.