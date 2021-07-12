РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Возведение двух школ-новостроек в микрорайонах Кузнечики и Кутузово в Подольске находится на завершающем этапе, сообщил глава округа Николай Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Пестов проконтролировал ход работ по строительству школ на Бородинском бульваре в микрорайоне Кутузово и Армейском проезде в микрорайоне Кузнечики. Они откроют свои двери для учеников и педагогов 1 сентября 2021 года.

Работы по возведению школы на Бородинском бульваре находятся в завершающей стадии. Активно идет отделка классов, залов и рекреаций. Необходимые материалы – на объекте. Здесь ежедневно трудятся более 200 человек. После перемещения строительного городка подрядная организация выполнит работы по устройству беговых дорожек и стадиона.

Школа-новостройка на Армейском проезде – в активной фазе производства работ. На втором объекте завершена прокладка внешних инженерных сетей, поэтому основной упор в ближайшие 10 дней – на ликвидацию отставания по благоустройству территории. В самом школьном здании кипят отделочные работы. Через неделю пищеблок, классы информатики, трудового обучения, естественно-научных предметов будут готовы к монтажу оборудования.