РИАМО - 12 июл. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 13-летнего мальчика на детской площадке на северо-западе Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Инцидент произошел 1 июня на детской площадке около жилого дома по улице Вилиса Лациса. 13-летний ребенок качался на качелях, которые оборвались. Пострадавшего доставили в детскую больницу, где медики диагностировали у него телесные повреждения.

В настоящий момент расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи уже допросили родителей и сотрудников УК. Судебно-медицинская экспертиза будет назначена после лечения ребенка и получения всех необходимых медицинских документов.