РИАМО - 12 июл. Около 157 тыс. животных перевезли поезда компании ЦППК за первые 6 месяцев этого года, среди редких животных – еж, черепаха и шиншиллы, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

Наибольшей популярностью услуга пользовалась на Ярославском и Казанском направлениях – на каждом было перевезено примерно по 28 тыс. питомцев. Затем по популярности идет Курское направление, там почти 20 тыс. животных.

Лидерами по перевозкам традиционно остаются собаки и кошки. Однако на поездах перевозили и очень необычных животных, например шиншилл и ежа. А одна семейная пара везла водную черепаху в качестве подарка для своей дочери.

Животным для проезда также необходим билет, который оформляют на кассе или бесконтактным способом через билетный автомат. Стоимость зависит от продолжительности поездки и составляет 25% от стоимости полного разового билета по этому маршруту. Для провоза животного на МЦД необходимо оформить билет с нулевой стоимостью перед началом поездки.

Исключение составляют собаки-поводыри – на них оформлять билет не нужно.