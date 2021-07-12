РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. Лесной пожар в районе Новоникольского в подмосковном Красногорске тушат с помощью вертолетов и наземной техники, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«Прямо сейчас наши огнеборцы тушат лесной пожар на территории лесничества в районе Новоникольского. Огонь распространяется со скоростью 10 м/с, на данный момент площадь пожара - 7 га», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Задействованы 2 вертолета, 9 единиц техники и 40 человек - спасатели, лесхоз.

Точная причина пожара пока не известна, но скорее всего банальна: кто-то развел костер в глубине леса.

«Уважаемые жители и гости округа! Разведение костров в лесных массивах строжайше запрещено! Отправляясь в лес, помните об этом! Даже непотушенная сигарета в условиях жары и ветра может стать причиной такой трагедии», - заключил Спасский.