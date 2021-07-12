РИАМО - 12 июл. Факультет психологии МГУ им. Ломоносова готов принять на обучение 8-летнюю москвичку, которая сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс. Для этого девочке нужно успешно сдать вступительные экзамены, сообщает Газета.ru.

Ранее СМИ сообщили, что 8-летняя жительница Москвы Алиса Теплякова сдала Единый государственный экзамен и получила аттестат о среднем полном образовании.

«Алиса не является для нас исключением. Мы с радостью предоставим возможность обучения психологии в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Это требование также одинаково для всех, и мы желаем Алисе успехов», — сообщили в пресс-службе факультета.

Вуз пожелал девочке целеустремленности и самоорганизации, так как ее цели «явно обгоняют ее юный возраст». На факультете также готовы поддержать вундеркинда в решении организационных вопросов.

Ранее Теплякову уже отмечали как самую юную ученицу 3 класса, выпускницу 9 класса и самую юную девочку, освоившую программу 11 класса.