РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Жителям деревень Ивлево и Покров в Подольске необходимо до 16 августа заключить договоры с МУП «Водоканал» на водоснабжение, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На основании инвестиционной программы МУП «Водоканал» Подольска на период 2021-2025 годов проводит работы по обеспечению гарантированным водоснабжением и подключением к централизованной системе водоснабжения деревень Ивлево и Покров.

В связи с этим потребителям необходимо в срок до 16 августа оформить договорные отношения с МУП «Водоканал» Подольска.

Подать заявление на заключение договора на холодное водоснабжение можно по адресу: улица Ватутина, 6, 1-й этаж, единое окно службы сбыта. Приемные дни - с понедельника по пятницу с 8:30 до 19:30, обед с 12:00 до 13:00, телефон для справок: 8(496)750-01-31.