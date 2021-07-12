РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июл. Полицейские в Королеве провели беседы с родителями о безопасности детей в рамках акции «Безопасные окна», сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Полицейские напомнили родителям о безопасности детей в летний период. В частности, взрослых призвали помнить, что детей нельзя оставлять без присмотра, в их присутствии не стоит держать окна полностью открытыми. Также стражи порядка обратили внимание на то, что москитные сетки не защищают от падения.

Сотрудники полиции вручили участникам акции тематические буклеты, призвали быть бдительными, беречь себя и своих близких.

За неделю в Королеве из окон выпали 3 детей, один из которых получил переломы, а двое отделались синяками. Во всех случаях дети находились у окон и выпали из-за того, что облокотились на москитные сетки.