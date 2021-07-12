РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов, в отношении него возбудили уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудниками Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов.

В ходе обыска комнаты, расположенной в одном из домов на улице Московской в микрорайоне Климовск, под диваном стражи порядка обнаружили и изъяли 20 патронов различной маркировки. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятые патроны калибров 9,18 и 9,19 мм являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию.

В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.