РИАМО - 12 июл. В столичном районе Восточный на средства от платных парковок планируют провести 16 мероприятий по благоустройству, в том числе будут установлены 5 дорожных знаков. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Кроме того, на дорогах района нанесут новую разметку, проложат 2 искусственные неровности, установят бортовой камень и отремонтируют асфальт.

Средства, полученные от платных парковок, направляются на благоустройство. Причем средства поступают даже в те районы, где нет платных парковок. Кроме того, эти деньги идут на субсидии для установки шлагбаумов во дворах.

В 2020 году в столице обустроили 200 дворов на средства от платных парковок. Детские площадки появились на улице Ремизова, Кировоградской и Нагорной улицах. Искусственные неровности и предупреждающие знаки установили на Каширском шоссе. В центре города отремонтировали спортплощадки, обновили систему наружного освещения. Во дворах юго-запада столицы установили 14 шлагбаумов.

По вопросам, связанным с платными парковками, можно обратиться по номеру единого контакт-центра «Московского транспорта» 8(495)539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).