РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Росгвардейцы задержали в гипермаркете Подольска нечестного покупателя, который пытался похитить строительные материалы, переклеив на них штрих-коды, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

На днях вечером экипаж группы задержания Подольского отдела вневедомственной охраны выехал по сигналу «Тревога» в охраняемый гипермаркет, расположенный в микрорайоне Климовск. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что неизвестный мужчина пытался похитить стройматериалы, переклеив на них штрих-коды с более дешевых товаров. На кассе сотрудница магазина заметила несоответствие товара ценнику и нажала тревожную кнопку.

Сотрудники Росгвардии задержали и доставили злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 40-летний москвич, ранее судимый за аналогичное преступление. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сумма ущерба уточняется.