РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. Уже более 100 тыс. человек в городском округе Люберцы сделали прививку от коронавируса, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Московский регион по-прежнему лидирует по количеству пациентов, заболевших коронавирусом. Наша задача - сохранить здоровье горожан, избежать локдауна и остановить пандемию. В этом поможет только своевременная вакцинация. Люберцы – в лидерах по вакцинации. На сегодня в нашем округе прививку от Covid-19 сделали более 100 тыс. человек», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что адреса пунктов вакцинации размещены на сайте администрации: www.люберцы.рф и Люберецкой областной больницы: www.luberob.ru.

«Дорогие друзья, огромное спасибо тем, кто ответственно отнесся к вакцинации. Пандемия не закончилась, борьба с вирусом продолжается. Поэтому обязательно соблюдайте нормы эпидемиологической безопасности. Берегите себя», - добавил Ружицкий.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.