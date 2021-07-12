РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. За неделю в полицию Люберец поступило более 2 тыс. обращений от горожан, сообщил на оперативном совещании в администрации муниципалитета заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» Игорь Абременок.

«За неделю было зарегистрировано 2020 материалов. Из них 240 происшествий, из которых 15 преступлений», - отметил Абраменок.

Он уточнил, что за данный период на территории городского округа произошло 1 убийство, 2 преступления с причинением тяжких телесных повреждений, 4 кражи, 6 преступлений с незаконным оборотом наркотиков.