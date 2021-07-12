РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. На учете в Люберецком центре занятости населения состоят 4 422 человека, сообщила директор центра Ирина Кижватова.

«С начала 2021 года в центр занятости поступило 4 467 заявлений от граждан на предоставлении государственных услуг, обратились за содействием в поиске подходящей работы 3 339 человек. На 12 июля состоят на учете в центре занятости 4 422 человека», - сказала Кижватова.

По ее словам, численность безработных граждан на данный момент составляет 4 216 человек, из них получают пособие по безработице 1 139 человек. Заявленная работодателями потребность в работниках составляет 1 359 вакансий.