РИАМО - 12 июл. Рабочие закончили устройство фундаментной плиты учебно-образовательного кластера «Ломоносов», который расположен на территории инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящий момент в рамках строительства учебно-образовательного кластера «Ломоносов» выполнены работы подготовительного периода, ведутся работы нулевого цикла. Так, уже завершена разработка и ограждение котлована, устройство бытового городка и временных дорог. Также завершено сооружение фундаментной плиты», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в настоящий момент специалисты укладывают вертикальные конструкции и плиты перекрытия. Общая площадь десятиэтажного здания составит порядка 65 тыс. кв. м. В здании оборудуют офисы для высокотехнологичных компаний с лабораториями, «чистыми комнатами», центрами сертификации и испытаний.

По словам Бочкарева, для оперативного реагирования и своевременного принятия решений на площадке строительства активно внедряются цифровые технологии.

«Для этого отказались от бумаги и полностью перешли на цифровой обмен документами в облачной платформе Exon, которая объединила всех участников строительного производства и автоматизирует процессы нашего взаимодействия. Проектирование и строительство ведется с применением BIM-технологий. С помощью лазерного сканирования контролируется, соответствуют ли выполняемые работы проектной документации. Для получения точных и актуальных данных используются роботы», – подчеркнул глава Стройкомплекса.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству двух кластеров научной долины МГУ.

«На месте депрессивной территории один за другим начинают появляться новые современные образовательные центры. Москва привыкла к большим объемам стройки, но то, что реализуется здесь – это по-настоящему масштабный проект для всей страны», – сообщал столичный градоначальник.