РИАМО - 12 июл. Полицейские в Щелкове задержали мужчину 1991 года рождения, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе осмотра места жительства полицейские обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом, а также более 200 патронов различного калибра», – сказала начальник пресс-службы областного главка Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что пистолет относится к категории огнестрельного оружия, а часть изъятых патронов являются боеприпасами и пригодны для стрельбы. Также на исследование отправят остальные боеприпасы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под подписку о невыезде.