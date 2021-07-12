РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июл. Балашихинский «Водоканал» 13 июля проведет промывку сетей водоснабжения на 5 улицах в микрорайоне Купавна, на время работ могут изменяться органолептические показатели воды, сообщается на сайте предприятия.

С 09:00 до окончания работ будет проводиться плановая гидропневматическая промывка водопроводных сетей в микрорайоне Купавна.

Работы проведут в районе жилых домов на улицах: Шоссейная, 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11; Адмирала Макарова, 1, 2, 3, ЗА, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Морская, 1, 2, 2А, 2Б, 3, ЗА, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 33 и 36; Адмирала Кузнецова, 1, 1 к. 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 стр. 1, 8В, 9, 10, 11, 12, 13, 14; Якорная, 1, 2, 3, ЗА, 4 и 10.

В связи с проведением работ по промывке сетей холодного водоснабжения возможно временное изменение органолептических показателей воды и понижение давления ХВС.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.