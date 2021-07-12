РИАМО - 12 июл. Девятилетняя Маргарита Усанина заняла первое место по итогам конкурса «Россия глазами детей», приуроченного ко Дню России. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

Институт совместно с Федеральным центром детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей проводили конкурс «Россия глазами детей». Для участия в нем дошкольникам и школьникам в возрасте до 18 лет нужно было в видеоформате рассказать о самом интересном месте или главной достопримечательности своего города.

Жюри, состоящее из экспертов от Института воспитания и Центра детско-юношеского туризма и краеведения, а также блогеров-путешественников, огласило имена победителей.

Первое место досталось 9-летней Маргарите Усаниной из подмосковного Воскресенска. Девочка отправится в поездку в Нижний Новгород, которому в этом году исполняется 800 лет. В программе более 150 мероприятий – фестивалей, концертов, форумов и т. д.

Второе место заняла 14-летняя Виктория Чухина из Миасса. Она получила специальный приз от Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения – настольную игру для большой компании и набор книг о путешествиях. Третье место завоевал 9-летний Георгий Абалмасов из Санкт-Петербурга, который получил настольную игру.

Также фирменную атрибутику от Института воспитания и ФЦДЮТиК за неординарный подход и креативность получили школьники из Саратовской, Липецкой, Владимирской, Ростовской и Курской областей, а также Пермского края, ЯНАО и подмосковного Жуковского.