РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июл. С понедельника переболевшие Covid-19 или привитые граждане, имеющие сертификат или QR-код, могут посещать МФЦ Королева в обычном режиме, предъявляя код и паспорт администратору на стойке, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ.

Меры приняты в связи с ухудшением эпидобстановки и распространением коронавирусной инфекции, а также согласно постановлениям губернатора Московской области Андрея Воробьева и распоряжению министерства государственного управления, ИТ и связи региона.

Прием граждан, не имеющих сертификатов и QR-кода, возможен по предварительной записи через региональный портал госуслуг или по телефону: 8(800)550-50-30, далее 3, далее добавочный для филиала «Первомайский» - 52258; для филиала в ТЦ «Гелиос» - 52259; для филиала «Юбилейный» - 52260; для филиала в ТЦ «Сигма» - 52310.

При этом все должны соблюдать дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

В микрорайоне Юбилейный офис МФЦ находится по адресу: Пионерская улица, дом №1/4, а в микрорайоне Первомайский – на Советской улице, дом №42, в микрорайоне Текстильщик – на улице Тарасовской, дом №9.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.