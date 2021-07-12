РИАМО - 12 июл. Пользователям Сети доступен сводный обзор субъектов РФ «Вакцинация нации — сила государства!». Ресурс направлен на привлечение внимания населения к приоритетным направлениям стратегического развития регионов России.
Проект запущен ОИА «Новости России» и редакцией журнала «Экономическая политика России». Цель ресурса — информирование широких кругов общественности и органов власти о реализации всех направлений национальной социально-экономической политики, в том числе, наращивании темпов вакцинации.
Актуальные материалы публикуются в разделе «Развитие регионов» по ссылке: https://regioninformburo.ru/category/society/. Форма бесплатной регистрации для размещения важных новостей находится по адресу: https://regioninformburo.ru/add-news/.
Участники формирования сводного обзора субъектов РФ — федеральные, региональные и муниципальные государственные органы управления, а также учреждения, организации и предприятия всех видов муниципальных образований.
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Текстовая трансляция
12 ИЮЛЯ
- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.
- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.
- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.
- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.
- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.
- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.
- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.
- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.
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