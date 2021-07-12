РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. Жители подмосковного Красногорска в жару стали потреблять в два раза больше воды, особенно это касается частного сектора, сообщил генеральный директор АО «Водоканал» Петр Шейкин.

Глава округа Алексей Спасский провел еженедельное совещание с руководителями по направлениям в администрации муниципалитета в понедельник.

«За прошедшую неделю почти в два раза увеличилось водопотребление. Подключены резервные источники водоснабжения. Ситуацию контролируем», - сказал Шейкин.

Он отметил, что особенно большой расход воды в жару в сельских населенных пунктах.

При этом, по словам Шейкина, дефицита воды округ не испытывает.