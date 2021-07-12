РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 июл. Сбор подписей за расширение лицея №14 прошел по просьбе жителей микрорайона Чкаловский в Щелкове, сообщается на сайте администрации городского округа.

Уже сегодня в лицее №14 учатся 992 ребенка при расчетной возможности 640 обучающихся. Родители опасаются, что после заселения новостроек их детям будет некуда пойти учится.

Рядом с лицеем есть заброшенный участок земли, принадлежащий министерству обороны РФ, за его счет планируется расширить лицей.

С инициативой сбора подписей для направления запроса в Минобороны РФ выступил глава городского округа Андрей Булгаков.