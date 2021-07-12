РИАМО - 12 июл. В связи с ремонтно-путевыми работами с 19 по 22 июля изменится расписание электричек на Казанском направлении Московской железной дороги. Изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте ряда пригородных поездов, сообщает пресс-служба МЖД.

С 05:00 19 июля до 05:00 20 июля рабочие отремонтируют пути на участке Кривандино – Черусти. Работы будут вестись круглосуточно, железнодорожники используют технологию «закрытый перегон» - перекроют для поездов ремонтируемый участок.

На станции Щурово проведут замену двух стрелочных переводов 21 и 22 июля с 06:00 до 16:30.

Для организации восстановительных работ 19 и 20 июля электрички не будут осуществлять движение на участках Москва — Куровская — Шатура — Кривандино — Черусти, а 21 и 22 июля поезда не проследуют по участку Москва – Раменское, 88 км – Голутвин – Фруктовая.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее планировать маршрут с учетом изменений расписания. Познакомиться с ними можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении.