РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июл. Госавтоинспекторы Королева напомнят водителям о необходимости использовать ремень безопасности, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Операция «Ремень безопасности» стартовала в округе в понедельник и продлится до 18 июля.

Инспекторы ГИБДД ежедневно будут напоминать о необходимости использовать ремень безопасности не только на переднем сидении, но и пассажирам на задних сидениях.

Использование ремня безопасности снижает вероятность летального исхода во время ДТП, помогает удерживать человека в сидении при вынужденных маневрах. Особенно внимательно следует относиться к маленьким пассажирам и к их безопасности.