РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. Спортсмен из подмосковного Красногорска Павел Эйгель выступит на летних Олимпийских играх в Токио, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Спортсмен примет участие в соревнованиях в двух дисциплинах гребного слалома.

«Ближайшие две недели наша команда, как и все остальные, проведет в полной изоляции. Будет непросто поддерживать физическую форму и психологический настрой в таких условиях. Из аэропорта нас отвезут в отель, где мы просидим до 23 числа, до переезда в Олимпийскую деревню. Но постараемся правильно организовать тренировки, восстановление и сохранить боевой дух. Перед соревнованиями моя главная поддержка: семья, родители, друзья и наша команда», - сказал Эйгель.

Павел Эйгель родился 1 марта 1990 года. С раннего детства живет в Красногорске, окончил школу №11. Гребным слаломом начал заниматься в 10 лет. Тренировался у Андрея Тезикова и Сергея Натальина. В данный момент его тренирует Жан Ив Шетан, который и сопровождает атлета на Олимпиаде 2020, которая пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Павел является мастером спорта России международного класса (гребной слалом, байдарка-одиночка), бронзовым призером чемпионата мира. Участвовал в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, где стал девятым в финальном заплыве байдарок-одиночек.

В 2018 году Павел стал первым в истории России медалистом чемпионата мира по гребному слалому.

Спортсмен числится в ЭВШСМ «Хлебниково». Сейчас тренировки проходят на базе гребного слалома «Сходня».