Пассажирский автобус загорелся в понедельник днем на Минской улице около дома №16.
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Пассажирский автобус загорелся в понедельник днем на Минской улице около дома №16.
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