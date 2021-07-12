РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. Детский сад на 300 мест открыли в жилом комплексе «Ильинские луга» в подмосковном Красногорске в понедельник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В торжественном открытии дошкольного учреждения принял участие глава горокруга Алексей Спасский.

«Мы с удовольствием продолжаем эстафету открытия детских садов. На днях мы открыли детсад в ЖК «Митино Парк», сегодня – в «Ильинских лугах», к сентябрю откроем детсад в ЖК «Красногорский», - сказал Спасский.

Он добавил, что в настоящее в округе время в работе более 10 образовательных объектов. До конца года планируют открыть школу и 2-3 детских сада.

Руководитель проекта «Ильинские луга» группы-компаний «ПИК» Илья Лебедев сообщил, что этот детсад – первый в ЖК. Всего по проекту предусмотрено 9 детских садов, 4 школы, 2 больницы, одна поликлиника. Проект рассчитан до 2045 года.

«Для нас открытие первого социального объекта – значимое событие. Наша задача – не просто строить дома, а создавать комфортную инфраструктуру для жителей», - подчеркнул Лебедев.

В детском саду предусмотрено 12 групп. Здесь есть музыкальный и спортивный залы, а также бассейн для воспитанников.

Следующим социальным объектом в ЖК «Ильинские луга» станет школа. Ее открытие запланировано на 4 квартал 2023 года. Строительство объекта уже начато.