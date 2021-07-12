РИАМО - 12 июл. Фанаты футбольного клуба «Спартак» исполнили песню «Знаешь ли ты» на одной из улиц Екатеринбурга. За поддержку певицы МакSим (Марины Максимовой) болельщиков поблагодарила ее генеральный менеджер Маргарита Соколова, сообщает Газета.ru.

Ролик в Сети разместил ресторатор из Екатеринбурга Евгений Кексин.

«Спасибо вам за поддержку. С такими болельщиками мы обязаны поправиться», — прокомментировала Соколова видео, опубликованное в Instagram Кексина.

Ранее поддержку певице выразил и сам футбольный клуб. «Спартак» выразил надежду, что состояние звезды стабилизируется.

Певицу госпитализировали с пневмонией 15 июня. Уже через несколько дней МакSим оказалась на аппарате ИВЛ. Ее ввели в искусственную кому. У певицы поражено 75% легких. Сейчас состояние оценивается как стабильно тяжелое.