В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). В ее рамках застраивают промышленные зоны «ржавого пояса» столицы, которые занимают огромные территории и практически не используются. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся территории бывших складов, заводов и фабрик в ближайшие годы. Сегодня мы расскажем, как преобразится промзона «Руднево», которая расположена на востоке Москвы.

Плацдарм для инноваций

Промышленная зона «Руднево» расположена в Восточном округе столицы, на территории района Косино-Ухтомский, всего в 5 километрах от МКАД. Проект строительства индустриального парка на ее территории был утвержден в 2018 году. Площадь промзоны составляет 164,9 гектара.

Как отмечает управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка, на этой территории планируют разместить промышленные и деловые объекты: производственные предприятия, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационные центры.

«Общая площадь возводимых зданий превысит 100 тысяч квадратных метров. Помимо этого, здесь построят новые дороги и благоустроят территорию. Также на территории промзоны согласовали размещение электроподстанции, которая обеспечит бесперебойным энергоснабжением резидентов», — рассказывает эксперт.

Как отмечает генеральный директор АН «Бон Тон» Наталия Кузнецова, промышленная зона «Руднево» граничит с районами Вешняки, Выхино-Жулебино, Новокосино и Некрасовка, а также с городом Люберцы. Здесь на первичном рынке недвижимости представлено жилье массового сегмента.

«Средняя цена квадратного метра составляет 207 тысяч рублей при средней цене квартиры 10,4 миллиона рублей в районе Некрасовка. В районе Косино-Ухтомский строительство сейчас не идет. Был реализован проект ЖК «Дмитриевский» — средняя цена квадратного метра там составляет 214,3 тысячи рублей при средней цене квартиры 15 миллионов рублей с предчистовой отделкой в сданном доме», — поясняет эксперт.

В данной локации, по мнению Кузнецовой, может быть востребовано жилье массового сегмента. Среди перспективных площадок эксперт называет застройку в рамках ТПУ «Лухмановская».

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Промышленный и кадровый потенциал

Партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков обращает внимание на низкую плотность застройки промзоны.

«Исторически на ней располагались различные индустриальные объекты, возводимые на ранее неосвоенных землях. Решение города в эволюционном ключе продолжать традицию, создав в промзоне качественную инфраструктуру, передовые промышленные объекты, выглядит логичным и последовательным», — считает эксперт.

Часть жителей районов, примыкающих к «Руднево», смогут трудоустроиться на вновь созданных рабочих местах рядом с домом, что позитивно повлияет на снижение маятниковой миграции, подчеркивает Стариков.

Управляющий партнер компании «Финансовый и организационный консалтинг» Моисей Фурщик отмечает, что территория индустриального парка, который появится в «Руднево», скорее всего получит статус особой экономической зоны (ОЭЗ), поскольку ее планируют передать в ведение АО «Технополис «Москва», являющегося управляющей компанией одноименной ОЭЗ технико-внедренческого типа.

«Это означает, что предприятия, которые будут размещаться в обновленной промзоне «Руднево», получат значительные налоговые льготы, а также смогут использовать инновационную инфраструктуру — центры коллективного пользования оборудованием, сервисы по прототипированию, инжиниринговые комплексы. Соответственно, можно предположить, что создаваемые рабочие места потребуют высококвалифицированных кадров. И такое соседство будет позитивно влиять на контингент потенциальных покупателей строящегося рядом жилья», — считает эксперт.

Президент межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус убеждена, что в случае своевременного строительства новых электрогенерирующих мощностей, строительства дорог и прокладки новых инженерных сетей промзона «Руднево» имеет высокие шансы стать современной высокотехнологичной площадкой и новой точкой притяжения для столичной промышленности.

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Реновация как новый виток развития

Внешний облик Москвы за последние десять лет сильно изменился, отмечает советник генерального директора компании «Стройком» Сергей Каримов. Это произошло в том числе благодаря освоению заброшенных территорий.

«Удобные транспортные развязки, строительство новых промышленных предприятий, деловых центров, общественных и жилых объектов — все это позволяет москвичам жить и работать в комфортных условиях», — поясняет эксперт.

Промышленная зона «Руднево», где в 2018 году утвердили проект строительства технопарка, — не единственная площадка, на которой городская администрация планирует провести редевелопмент, напоминает Каримов. Освоение таких территорий началось еще в 2012 году. В 2020 году мэрия Москвы приняла решение по развитию 23 заброшенных промзон (в том числе в Выхино, Перово, Свиблово), а в 2021 планирует провести 35 аукционов с привлечением до 1,9 триллиона рублей в рамках проекта «Индустриальные кварталы». В общей массе, по данным компании «Стройком», Москва взяла под контроль около 2 тысяч гектаров столичных промзон, которые позволят городу получить до 500 тысяч рабочих мест.

«Такие объемы заставляют задуматься. Напрашивается вопрос: выиграет ли столица от такой реорганизации, и если да, то кому и зачем все это нужно? Промзоны, которые давно не используют по назначению, идеально подходят для комплексного развития территорий города. Благодаря их реорганизации вводят в эксплуатацию новые школы, детские сады, спортивные площадки, храмы и прочую социальную инфраструктуру. Постепенно решаются вопросы с городским уровнем безработицы, так как реализуемые промышленные объекты и индустриальные парки в целом позволяют взращивать научно-технологический потенциал населения и создавать новые рабочие места», — рассказывает Каримов.

Сюда же эксперт плюсует развитие первичного рынка недвижимости и ускорение программы реновации жилищного фонда в Москве (около 5,2 тысячи домов), которая стартовала в 2017 году и должна быть реализована до 2032 года. И это, по его словам, далеко не все преимущества.

«Безусловно, у реновации промышленных зон есть и недостатки. Здесь можно отметить существенные расходы бюджета на выкуп территорий и снос габаритных зданий, долгосрочность программы и неудобства для городских жителей, проживающих в районе застройки. Но все эти минусы нивелируются временем и ожиданием благоприятных изменений в инфраструктуре и социальном климате города», — уверен Каримов.

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Минус для экологии

Ключевым недостатком промзоны Надежда Коркка называет наличие мусоросжигательного завода №4, который негативно влияет на экологическую обстановку в сопредельных районах Москвы и городских округах Московской области. По ее словам, экспертное сообщество неоднократно отмечало необходимость закрытия или переформатирования этого предприятия.

«На мой взгляд, помимо непосредственно размещения новых объектов, в перечне мероприятий по реорганизации промзоны следует предусмотреть модернизацию или закрытие мусоросжигательного завода. Это позволит улучшить экологическую обстановку и снизить социальную напряженность», — уверена Коркка.