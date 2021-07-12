РИАМО - 12 июл. Загоревшийся на северо-западе Москвы пассажирский автобус прошел технический осмотр перед выходом на линию в понедельник, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ЧП произошло в понедельник около 14:50 на Митинской улице. Автобус следовал по маршруту №741.

В результате происшествия никто не пострадал. Водитель автобуса, заметив возгорание, остановил автобус и оперативно вывел всех пассажиров. На месте работают оперативные службы.

По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, автобус сгорел полностью, его уже потушили. На момент происшествия в салоне находились 7 человек.

Автобус загорелся на западе Москвы. ВИДЕО>>