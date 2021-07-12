РИАМО - 12 июл. В подмосковном Реутове с мая текущего года проводят мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории, прилегающей к ДК «Мир», с сорняком борются химическим способом, сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Борьба с борщевиком в этом году в Реутове ведется ежемесячно. Главный очаг распространения опасного растения в нашем городе - территория рядом с ДК «Мир». Существуют несколько способов борьбы с борщевиком. Мы используем химический способ, подразумевающий опрыскивание очагов произрастания сорняка гербицидами. Поэтому важно, чтобы в те дни, когда специалисты проводят работы, жители воздерживались от прогулок на обработанном участке», - отметил заместитель главы администрации Реутова по вопросам экологии Сергей Иванов.

Он уточнил, что следующая химическая обработка от ядовитого растения пройдет с 14 по 18 июля на территории охранной зоны линий электропередачи, примыкающей к ДК «Мир».

Борщевик Сосновского — растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в высоту. Сорняк активно размножается, подавляя другие растения. Сок данного растения может быть опасным для человека, так как при попадании на кожу и слизистую вызывает химические ожоги.

Согласно закону «О благоустройстве в Московской области» юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица обязаны проводить работы по удалению борщевика Сосновского на земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании.

За непроведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского в Подмосковье предусмотрен штраф: для граждан - в размере от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 150 тыс. до 1 млн рублей.