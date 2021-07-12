РИАМО - 12 июл. В столичном районе Раменки началось строительство новых кластеров «Образовательный» и «Междисциплинарный» инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Старт строительству дали мэр Москвы Сергей Собянин, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий и генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев. Строительством обоих кластеров займется АО «Институт «Оргэнергострой», дочерняя компания ГК «Росатом».

Инновационную площадку утвердили в 2019 году. На получение статуса резидента уже подано более 110 заявок от высокотехнологичных российских и международных корпораций.

В течение 10 лет резиденты будут освобождены от большинства налогов, в т.ч. налога на имущество, на прибыль и НДС (при годовой выручке до 1 млрд рублей). Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды будут снижены до 14%. Для привлечения иностранных работников не потребуется отдельного разрешения.

На территории центра планируют разместить 9 кластеров общей площадью 455 тыс. кв. м: «Ломоносов», «Нанотех», «Инжиниринг», «Биомед», «Космос», «Инфотех», «Геотех», а также «Образовательный» и «Междисциплинарный». Все они будут объединены площадью со сквером.

В «Междисциплинарном» кластере площадью 75 тыс. кв. м будут проводить междисциплинарные гуманитарные исследования, изучать инновационные спортивные технологии и технологии искусственного интеллекта. Там будут работать транснациональный мегапроект «Единая Евразия», научно-технологические лаборатории, экспоблок с конгресс-залом и др.

В «Образовательном» кластере площадью 15 тыс. кв. м разместятся управляющая компания и офисы. Также тут будут проходить мероприятия и конференции.

Строительство кластера «Ломоносов», где будут работать первые резиденты, началось в январе 2021 года. В здании площадью 65 тыс. кв. м планируют разместить офисы с лабораториями и центрами испытаний. Его планируют достроить до конца 2022 года.