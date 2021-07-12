РИАМО - 12 июл. Жители Подмосковья в соцсетях за неделю чаще всего оставляли обращения на темы дорог и транспорта, благоустройства и медицины. Так, снизилось число обращений по вопросам благоустройства и энергетики, сообщила министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина.

«За прошедшую неделю произошел спад обращений жителей в социальных сетях на 24%. Мы наблюдаем спад по всем темам, кроме вывоза мусора. Больше всего вопросов поступило по темам дорог и транспорта, благоустройства и медицины. Жители жалуются на невозможность получить QR-коды и интересуются ревакцинацией», — сказала Анастасия Звягина в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Количество обращений по благоустройству и энергетике уменьшилось. Число обращений по вывозу мусора возросло на 16%. ​

Ранее в Московской области заработал первый бесплатный СМИ-бот @smi_mo_bot в Telegram. Бот получил название Прасковья. Жители могут написать боту, приложить фото и ждать обратной связи. Каждое сообщение будет прочитано, а в ответ придет ссылка с публикацией на ресурсе.