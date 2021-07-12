РИАМО - 12 июл. В Подмосковье «Мособлгаз» организовал 357 тыс. обходов частных домовладений по вопросу заключения договоров на обслуживание газового оборудования, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Сейчас у нас более 700 тыс. домовладений, к которым подведен газ. 508 тыс. сегодня не имеют договоров на обслуживание. <…> После социальной газификации мы прибавим еще 115 тыс. абонентов, которые должны заключить договоры», — сказал Евгений Хромушин на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов. ​

Хромушин уточнил, что «Мособлгаз» совершил 357 тыс. обходов домовладений с предложением заключить договоры газового оборудования. 60% собственников отказались, это в том числе было обусловлено высоким уровнем отсутствия допуска в дом.

«Мы считаем, что на уровне администраций надо еще раз эту работу провести с жителями, чтобы обеспечить допуск и заключить эти договоры», — подчеркнул вице-губернатор Подмосковья.

Он рассказал, что в Подмосковье создали систему для глав округов, чтобы совместно с «Мособлгазом» провести эту работу по обходам частных домовладений.

Уведомления о необходимости заключить договор на обслуживание газового оборудования получили 63 тыс. жителей. Было устранено 300 нарушений при эксплуатации газового оборудования, которые грозили риском для жизни и здоровья.

С начала года на территории Подмосковья «Мособлгаз» ввел в эксплуатацию 6 газопроводов, проложенных в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Более 900 жителей региона получили доступ к газу.

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