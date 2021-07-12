РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Промышленный цифровой коворкинг «Сынково» в Подольске экологически безвреден для окружающей среды, сообщил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Фетисов совместно с депутатом Максимом Кругловым и представителями администрации округа в понедельник посетил технопарк «Сынково», реализуемый в рамках уникального проекта Industrial City. Это новый мультиформат площадей для малого и среднего бизнеса, включающий в себя площадки под производство, склады, шоурумы, офисы.

«Логистический центр «Сынково» открылся недавно и соответствует всем современным стандартам, а также, что меня порадовало, опережает время. На мой взгляд, со временем все, кто нацелены на развитие, будут искать такие места, где имеется все необходимое для роста. Здесь все современно, универсально и экологично. Причем последний вопрос меня особенно волновал, так как знаю случаи, когда из подобных технических зон выявлялись сбросы. В данном парке имеется контроль за экологической безопасностью», - сказал Фетисов.

По словам замруководителя холдинга «Строительный Альянс» Артема Петрухина, промышленный цифровой коворкинг «Сынково» является первым подобным проектом (технологическим парком) на территории РФ, который позволяет разместить в себе предприятия с небольшими площадями.

«Идея этого парка - собрать на одной территории производителей разных направлений и уровней, а также обеспечить их полностью инфраструктурой для жизнедеятельности. В частности, за порядком следит управляющая компания, которая обеспечивает всем необходимым и мониторит экологическую безопасность. Также совместно с банками-партнерами мы предлагаем выгодные условия промышленной ипотеки», - пояснил Петрухин.

В настоящее время на территории парка работает первая очередь в формате light industrial. Всего в нем будет три очереди и более 80 резидентов.