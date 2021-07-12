РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В августе текущего года в технопарке «Сынково» в Подольске запустят вторую очередь, в настоящее время свободные площадки реализованы уже на 100%, сообщил «РИАМО в Подольске» замруководителя холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов совместно с депутатом Максимом Кругловым и представителями администрации округа в понедельник посетил технопарк «Сынково», реализуемый в рамках уникального проекта Industrial City. Это новый мультиформат площадей для малого и среднего бизнеса, включающий в себя площадки под производство, склады, шоурумы, офисы.

«В целом, на территории технопарка будут работать три очереди площадей, предназначенных для производителей разных направлений и уровней. Первую очередь по формате light industrial мы уже открыли, площадки заняли около 15 резидентов. Вторая очередь тоже уже построена и введена в эксплуатацию. Ее мы планируем запустить с августа. А третью очередь мы начали строить. Всего в парке будет более 80 резидентов разной направленности», - сказал Петрухин.

Он отметил, что самая маленькая площадь составляет 400 кв. м, а самая большая - около 1 тыс. кв. м.