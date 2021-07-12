РИАМО - 12 июл. В Подмосковье необходимо проводить работу с собственниками частных газопроводов, чтобы включить их в президентскую программу социальной газификации, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Он отметил, что в III квартале «Мособлгаз» планирует заключить 2407 комплексных договоров с жителями в рамках соцгазификации. Сейчас план выполнен на 76,4%. Всего планируется заключить 115 129 комплексных договоров. Комплексный договор включает в себя техническое обслуживание установленного газового оборудования.

«Остается достаточно сложная проблема – это частные газопроводы. <…> Сегодня у нас 577 частных договоров. <…> Здесь предстоит очень серьезная ручная работа главам (округов – ред.) — встречаться с собственниками, объяснять им преимущества, объяснять им обязанность предоставить газ людям. Сегодня такую работу активнее всех проводит Дмитровский округ», — сказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Хромушин отметил, что в Дмитровском округе есть понимание, как дальше организовать работу, по 18 газопроводам. Кроме того, активную работу по данному вопросу ведут в Истре, Одинцове, Домодедове.

Вице-губернатор в то же время отметил, что пока письменных согласий по частным газопроводам нет.

«Этой работой надо заниматься с каждым собственником в ручном режиме и каждый день», — подчеркнул Хромушин.

Программа социальной газификации была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках программы подводка газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где проведен магистральный газопровод, бесплатна для жителей. Им необходимо оплатить только проведение газа на своих участках.