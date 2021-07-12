РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. Свыше 78 тыс. человек в подмосковном Красногорске сделали прививки от коронавирусной инфекции, сообщила исполняющая обязанности начальника управления по социальным вопросам Елена Феофанова.

Глава округа Алексей Спасский провел еженедельное совещание с руководителями по направлениям в администрации муниципалитета в понедельник.

«На сегодняшний день по округу вакцинированы 78 007 человек. Это 61,5% от плана», - сказала Феофанова.

Она отметила, что вакцина в округе есть, и ожидается еще поставка.

«Надеемся, всем хватит», - заключила Феофанова.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.