РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. В Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах выписали 9 льготных рецептов на лекарства за неделю, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации главврач медучреждения Татьяна Мельник.

«Плановое выполнение диспансеризации у нас проходит неплохо, мы выполняем и перевыполняем планы. То, что касается льготного обеспечения: выписано 9 рецептов, они находятся на рассмотрении у министерства здравоохранения», - сказала Мельник.

По ее словам, телемедицина в учреждении стала менее популярна.