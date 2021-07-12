РИАМО - 12 июл. Инвесторов приглашают для создания музейного, образовательного или креативного кампуса в павильоне №46 на ВДНХ, сообщает пресс-служба выставки.

Двухэтажное здание площадью около 4,5 тыс. кв. м внешне представляет собой прямоугольное строение, облицованное светлым камнем. А крыша построена в виде ряда из трех пирамид, высотой примерно равных самому павильону.

Инвестор должен будет провести в павильоне капитальный ремонт. А затем создать там новое популярное пространство музейного или образовательного кластера ВДНХ. Планируемый объем инвестиций – 245 млн рублей (55 тыс. рублей за 1 кв. м) без учета приспособления.

Павильон находится в северо-западной части выставки и обладает отличной транспортной инфраструктурой. Удачное расположение между Лихоборским и Совхозным въездами ВДНХ, а также рядом с Кольцевой дорогой делает здание легкодоступным для посещения как автомобилистами, так и гостями, пользующимися общественным транспортом.

Здание построено в стиле советского модернизма в середине прошлого века — в 1966-1967 годах. Его историческое название — «Экономика и организация АПК», а первая экспозиция, размещенная здесь, была посвящена современному состоянию и перспективам развития агропромышленного комплекса СССР.